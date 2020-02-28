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تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:50 ص
تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة تأخيرات السكة الحديد - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

- القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل أكد أنه يتم إنفاق ما يقارب من الـ 86 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد، من أجل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد والمحطات والمزلقانات والإشارات وتطوير الورش، والعام المقبل سيطالب التصديق على 55 مليار جنيه لمشروعات جديدة لاستكمال تطوير المرفق ستبدأ فى 1 يوليو 2020، ليصبح إجمالى ما تم انفاق على تطوير المرفق 141 مليار جنيه خلال عامين.

وفى هذا السياق تعاقدت هيئة السكة الحديد مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيع وتوريد 4 ماكينات لفحص وصيانة خطوط السكة الحديد ومن المخطط توريدها فى ديسمبر المقبل.

والماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد، وتستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

والماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها، وستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية، وتستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.


السكة الحديد

حركة القطارات

تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

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