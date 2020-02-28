اليوم السابع
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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار بسبب ظروف التشغيل

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:07 م
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، حيث أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات  المتجهة إلى عدة دول اوروبية صباح اليوم ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من معظم دول الخارج ، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في أعراض مرض كورونا ، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

 


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