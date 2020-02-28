اليوم السابع
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المتهمون بسرقة طالب فى حلوان: دراجة نارية ومطواه وسليتنا لسرقة المواطنين

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:21 م
المتهمون بسرقة طالب فى حلوان: دراجة نارية ومطواه وسليتنا لسرقة المواطنين دراجة بخارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى المتهمين بسرقة طالب بالإكراه ،فى منطقة حلوان باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ،حيث قال المتهمين انهما كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه عن طريق استقلال دراجة نارية واستيقاف المواطنين وتهديدهم بسلاح ابيض. 
 
كانت نيابة حلوان ، امرت بحجز عاطلين على ذمة تحريات المباحث سرقا طالب بالإكراه.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفاده تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ع. أ"، 18 سنة، طالب بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، "أدلي بأوصافهما التقريبية"، باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020م جنح القسم..
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "م. س"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 11882 لسنة 2013م حلوان " سلاح بدون ترخيص " ،    ح م،  18 سنة، عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك الأول"، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "نصل معدنى"، بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بارتكاب الواقعة.
 
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق
حلوان، نيابة حلوان ،عقوبة السرقة ،سرقة بالإكراه 
 
 
 
 

 


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