الكويت ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من بانكوك بسبب فيروس كورونا

كتب رامى محيى الدين

أعلنت دولة الكويت، إرسال طائرة إلى بانكوك لإجلاء مواطنيها بسبب فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت الحكومة البحرينية والكويتية، قد كثفتا من إجراءات الوقاية لمنع تفشى فيروس كورونا القاتل، لتنتشرعمليات توزيع الكمامات على قطاع واسع من الشوارع والمحلات التجارية للوقاية من المرض، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا، ‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس، بينما أعلنت البحرين تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 36 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، رفع درجة التأهب للخطر على المستوى العالمى إلى "عالى جدا"، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد تسجيل إصابة حوالي 79000 شخص في الصين، وأكثر من 5000 في بقية العالم، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد قمنا الآن بزيادة تقييمنا لمخاطر انتشار Covid-19 وتأثيره إلى مستوى عالى للغاية على مستوى العالم".