اليوم السابع
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الكشف على 1700 مواطن بكفر الجزيرة فى بنى سويف

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:33 م
الكشف على 1700 مواطن بكفر الجزيرة فى بنى سويف الكشف الطبي
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ قافلة بكفر الجزيرة مركز ناصر، مكونة من 11عيادة "9 تخصصات"، حيث تم الكشف على 1772 مواطن، معمل دم 215، معمل طفيليات 87، حالات الأشعة 16، موجات فوق صوتية 65، وعدد 5 نفقة دولة، وتحويل عدد 15حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 146 سيدة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"- الأمراض غير المعدية "الضغط والسكر والسمنة" - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة

 

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بنى سويف

صحة بنى سويف

قوافل طبية

قوافل وزارة الصحة

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