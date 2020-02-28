"الغاز الطبيعي" تشكل لجنة فنية لفحص شكاوى المواطنين فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عمرو راشد مدير مشروعات الغاز الطبيعى بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، تشكيل لجنه فنية لفحص شكوى المواطنين ومراجعه أماكن توصيلات الغاز الطبيعى على الطبيعة للتأكد من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه تم أعداد تقرير للوقوف على أسباب الشكوى والتى تضمنت تضرر المواطنين بمنيا القمح من المسارات الداخلية والخارجية المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعى بمنازلهم بالإضافة إلى اعتراضهم على تركيب عداد الغاز اعلى باب الشقة.

وأضاف، بالمعاينة على الطبيعة تبين أن تلك المسارات الداخلية والخارجية ومكان عداد الغاز الطبيعى، تم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية والمعتمدة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (E-GAS) مع مراعاة وسائل الآمن والسلامة المطلوبة حفاظا على أرواح المواطنين.

أكد مدير مشروعات شركة غاز الأقاليم بمحافظة الشرقية، أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع أعمال توصيل الغاز الطبيعى "منزلى – تجارى – صناعى " ، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (E-GAS) والمواصفات والأكواد العالمية في المجال ويتم تطبيق أعلى مستويات التأمين للعملاء حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة وآمن وسلامة المواطنين .

ويأتي ذلك، في استجابة سريعة وفورية من الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لشكوى أهالى مركز منيا القمح بتضررهم من التوصيلات العشوائية للغاز الطبيعى داخل منازلهم حفاظا على الشكل الجمالى وسلامة وأرواح المواطنين، حيث كلف رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة غاز الأقاليم المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بتشكيل لجنة فنية لفحص الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل واتخاذ اللازم.

ويذكر، أنه وصل إجمالى المتعاقدين إلى 150 ألفا و227 مواطنا مع شركات الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فحققت شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل ، بمراكز ومدن " الزقازيق - منيا القمح – أبوكبير – فاقوس"، خطى سريعة فى معدلات أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين ، فهناك 25 ألفا و150 عميلا تعاقدوا فى مركز ومدينة أبو كبير، و26 ألفا، و515 فى مركز ومدينة فاقوس، و10 آلاف و36 عميلا فى مركز ومدينة الزقازيق ، وهناك 9 آلاف، و815 عميلا قاموا بالتعاقد فى مركز ومدينة منيا القمح.

كما نفذت شركة "غاز القاهرة" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن " ههيا - مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين - أبو حماد" ، معدلات مرتفعة لأعمال حفر و توصيل الغاز الطبيعى، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين.