اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": برامج توعوية وخط ساخن لتلقى شكاوى مربى الماشية والأغنام

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:00 ص
"الزراعة": برامج توعوية وخط ساخن لتلقى شكاوى مربى الماشية والأغنام الثروة الحيوانية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع " عدد من الإجراءات  التي  تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة "مرض الحمى القلاعية"، والتسمم الدموى ، وجدري الاغنام ، و طاعون المجترات الصغيرة ، بالإضافة الى  تخصيص خط  ساخن 19561، لتلقى شكاوى المربين   ، وتقوم مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة  بعمل  برامج لرفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها  على الثروة الحيوانية خلال موسم الشتاء .

ومن بين الإجراءات التي  تقوم  بها الإدارة  المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية .. هي كالآتى ..

-توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من ادوات الامان الحيوي " سرنجات – سنون – بالطو -أدوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، و غطاء حذاء .

-التحصين ضد الامراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة.

-التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهر.

-تلقى الشكاوي من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال ارسال لجنة من اطباء الادارة المركزية للطب الوقائي لمعاينة الشكوى او توجيه المديريات باتخاذ اللازم.

-تقوم الادارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها" مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموي ومرض جدري الاغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

-تقوم المديريات بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض.

-التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أي حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها سالفة الذكر واجراء التحصين الحلقى في  دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائي لمعرفة مدى انتشار المرض.

-السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الإصابة بالأمراض الوبائى.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع قـــدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية، اعتمدت خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، بحزمة اجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية.


الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

اخبار مصرية

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بيطرى بورسعيد" يواجه مرض الجلد العقدى للأبقار حفاظا على الثروة الحيوانية

السبت، 15 فبراير 2020 06:00 ص

أسوان تواجه الجلد العقدى وجدرى الضأن لحماية الثروة الحيوانية.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 05:00 ص

"زراعة الشرقية ": مليون و25 ألف رأس اجمالى الثروة الحيوانية بالمحافظة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 ص

"الزراعة " : احياء مشروعات الأرانب لزيادة اللحوم والاستثمار .. التوسع فى تراخيص المزارع و "التصنيف " تربية وتسمين لزيادة صادرات الفرو .هيئة الثروة الحيوانية : تحسن أوضاع المرأة الريفية وعودة للقرى المنتجة

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة