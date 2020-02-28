اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 06:22 ص
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الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده عقب ختام زيارته إلى السعودية

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:09 ص
الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده عقب ختام زيارته إلى السعودية الرئيس الجزائرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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عاد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الخميس إلى بلاده عائدا من السعودية عقب زيارة دولة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأجرى الرئيس الجزائرى - خلال الزيارة - محادثات مع العاهل السعودى الذى أقام له استقبالا رسميا بالديوان الملكى بالعاصمة السعودية، حث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الرئيس الجزائري - أمس - محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، استقبل الرئيس الجزائري، ولي العهد السعودي الذي رافقه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان.
وفي ختام زيارته، قام الرئيس الجزائري بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة.


الجزائر

عبد المجيد تبون

السعودية

الملك سلمان

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