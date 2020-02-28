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الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 ص
الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى أردوغان
كتب - هاشم الفخرانى

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أصدر القضاء التركى حكمًا على الصحفى فاروق أرهان بالسجن لمدة عام وشهرين و17 يومًا بتهمة "إهانة الرئيس" بسبب قيامه بنشر تغريدة حيث استخدم وصف "راقصة شرقية".

ورغم أنه سبق محاكمته وبرئته، فقد حُكم عليه بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركى فى جلسة الاستئناف فى محكمة العدل الإقليمية فى إسطنبول.

وقال الصحفي في تغريدة بعد صدور الحكم: "سنستأنف القرار. حرية التعبير ضرورية وقيمة لدرجة أنه لا يمكن تركها لرغبة شخص واحد. لن نستسلم. ستنتصر العدالة فى نهاية المطاف".

وعلق إيرول أونديروجلو، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، على القرار قائلا إنه طالما بقيت المادة 299 سارية المفعول، فسوف تحافظ على دورها كأداة للضغط.

وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أقدمت على اعتقال شخصًا فى مدينة باطمان التركية بتهمة إهانة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن هناك مزاعم قالت إن مواطنا تركيا بمركز مدينة باطمان أهان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية ليتم اعتقاله على الفور فى سجون أردوغان.

وذكر موقع تركيا الآن، أن الشرطة التركية ألقت القبض على الشخص بتهمة الإهانة، وأرسلته لمديرية الأمن، وعقب إتمام إجراءات مديرية الأمن، تمت إحالته إلى المحكمة التى حكمت باعتقاله، وتم إرساله إلى السجن.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تهمة إهانة الرئيس التركي تسببت في محاكمة الآلاف من المواطنين كبارا وصغارا خلال عام واحد، وكان آخر ضحاياها رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتان أوغلو.


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