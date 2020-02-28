اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا محكمة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامى المختص بالقانون الجنائى، اختلف دور مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصات للشتائم والسب والقذف، التى ساعدت على استخدام "فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب" للإساءة للأشخاص، وهنا لم يفرق القانون بين السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج، سواء كان سبا وقذفا عن طريق الصحف أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، فيسرى القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتى لو كان المتهم زوجا للمجنى عليه بشرط الشكوى فى ميعادها القانونى وإثبات المجنى عليه الجريمة ضد المتهم.

وتابع حمد الله، فى حديثه لـ"اليوم السابع": "تنص المادة 308 من قانون العقوبات أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171"، طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً".

وأضاف حمد الله: إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب .

وأكد: يشترط لتحرير ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى مباحث الإنترنت، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه، موضحًا أن "السب والقذف" فى قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا فى حالة "الطعن فى الأعراض".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

اسقاط حضانه

صراع الازواج

قانون الاحوال الشخصيه

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نعمة لمحكمة الأسرة: "زوجى حاول إشعال النيران فى جسدى بسبب زيارتى لوالدى المريض"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:00 ص

صفحات خراب البيوت على الفيس بوك تشعل الخلافات بمحاكم الأسرة.. سيدات يعرضن أنفسهن كزوجة ثانية على مواقع التواصل.. والرجال يستجيبوا لهم سرا.. والضحايا من الزوجات يلجأن للخلع ودعاوى الحبس بعد اكتشاف الكارثة

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:43 م

محكمة الأسرة تقرر حبس رجل تخلف عن أداء 90 ألف جنيه نفقة لأطفاله

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 ص

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

الخميس، 13 فبراير 2020 05:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات "كورونا": "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرون يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة