الجيش السورى يكثف ضرباته ضد الإرهابيين المدعومين عسكرياً من قبل أردوغان

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واصلت وحدات من الجيش العربى السورى عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان بريف إدلب، ونفذت ضربات مكثفة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تابعت استهدافاتها المركزة ضد الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى ونفذت ضربات نارية مكثفة بسلاحى المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط امدادها ومحاور تحركها وأوقعت فى صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.

وأشارت إلى أن المجموعات الإرهابية فى ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً مباشرا من قوات النظام التركى فى هجماتها وبجميع وسائط الدعم النارى المدفعى والصاروخى والطيران المسير المتطور والذى يتم من خلاله استهداف مواقع الجيش وتقديم المعلومات للتنظيمات الإرهابية.

وبينت أنه وبحسب المعلومات الميدانية فإن قوات النظام التركى فى ريف إدلب تنخرط بشكل مباشر فى قيادة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد مواقع الجيش العربى السورى وأن جنود النظام التركى يندمجون فى صفوف الإرهابيين خلال الهجمات ضد الجيش.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت فى وقت سابق اليوم أن العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف فى إدلب وقتل 33 منهم كانوا فى صفوف الإرهابيين.

وأكد مصدر عسكرى أمس أن الإرهابيين يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية وبدعم تركى لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية فى الوقت الذى يقدم فيه النظام التركى دعما للإرهابيين بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف فى المعارك الدائرة على محور سراقب.

وحررت وحدات الجيش العربى السورى خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى الغربى شملت عدة بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوى وجبل شحشبو الاستراتيجى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.