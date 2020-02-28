اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يكثف ضرباته ضد الإرهابيين المدعومين عسكرياً من قبل أردوغان

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:25 م
الجيش السورى يكثف ضرباته ضد الإرهابيين المدعومين عسكرياً من قبل أردوغان صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وحدات من الجيش العربى السورى عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان بريف إدلب، ونفذت ضربات مكثفة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تابعت استهدافاتها المركزة ضد الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى ونفذت ضربات نارية مكثفة بسلاحى المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط امدادها ومحاور تحركها وأوقعت فى صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.

وأشارت إلى أن المجموعات الإرهابية فى ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً مباشرا من قوات النظام التركى فى هجماتها وبجميع وسائط الدعم النارى المدفعى والصاروخى والطيران المسير المتطور والذى يتم من خلاله استهداف مواقع الجيش وتقديم المعلومات للتنظيمات الإرهابية.

وبينت أنه وبحسب المعلومات الميدانية فإن قوات النظام التركى فى ريف إدلب تنخرط بشكل مباشر فى قيادة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد مواقع الجيش العربى السورى وأن جنود النظام التركى يندمجون فى صفوف الإرهابيين خلال الهجمات ضد الجيش.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت فى وقت سابق اليوم أن العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف فى إدلب وقتل 33 منهم كانوا فى صفوف الإرهابيين.

وأكد مصدر عسكرى أمس أن الإرهابيين يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية وبدعم تركى لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية فى الوقت الذى يقدم فيه النظام التركى دعما للإرهابيين بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف فى المعارك الدائرة على محور سراقب.

 

وحررت وحدات الجيش العربى السورى خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى الغربى شملت عدة بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوى وجبل شحشبو الاستراتيجى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

 

 


سوريا

اردوغان

تركيا

ادلب

الجيش السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طائرات هليكوبتر إسرائيلية تعتدى بصواريخ على نقاط للجيش السورى

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:39 ص

موسكو توجه صفعة جديدة للنظام التركي.. الكرملين مكذبًا أردوغان: لا لقاء مع بوتين بشأن إدلب والرئيس لديه خطط عمل أخرى.. وخسائر جنود تركيا تتفاقم أمام الجيش السوري وسقوط 21 جنديا خلال 30 يومًا فى إدلب

الخميس، 27 فبراير 2020 11:44 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. الجيش السورى يلقن قوات أردوغان دروس قاسية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 م

الجيش السورى يواصل انتصاراته على الإرهابيين.. القوات السورية تستعيد المزيد من مناطق الإرهابيين بإدلب.. وتحرر بلدات جديدة تمهيدا لمحاصرة جبهة النصرة.. ووفد روسى بتركيا لاستئناف محادثات تخفيف التوترات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة