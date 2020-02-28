اليوم السابع
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الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تناقش ميزانية 2019 فى 5 مارس المقبل

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:05 ص
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تناقش ميزانية 2019 فى 5 مارس المقبل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، يوم الخميس 5 مارس المقبل، العاشرة صباحا، بمقر النقابة بوسط القاهرة، وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.
 
ويكون انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الثانية عشر ظهرا، صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
 
يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.
 
وحددت لجنة الانتخابات، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها في العملية الانتخابية، المقرر لها يوم الجمعة 28 فبراير 2020، من بينها: السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، وإعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة، وأن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.
 
 
 
 

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