التنمية المحلية تبدأ ورشتى عمل لتبادل الخبرات بين 400 متدرب فى المحافظات

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، ورشتى عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة تستمر حتى 5 مارس المقبل، تحت شعار "تخطيط التدريب بالمشاركة .. منكم .. وبكم .. وإليكم"، بحضور ما يقرب من 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات وخريجى اعداد المتدربين TOT وبعض الخبراء المتخصصين فى مجال التدريب.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التى يحتاجها العاملون فى المحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم فى العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب فى المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الادوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن ورشتى العمل ستناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب ، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة فى وضع الخطة التدريبية للعام المالى الجديد ( 2020/2021 ) بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية ، وقياس العائد من التدريب وتقييم الخطة التدريبية للعام المالى الحالى 2019/2020 ، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب فى المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية ، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات ، إضافة إلى تمكين الحاصلين على دورات اعداد المدربين tot بمركز سقارة ورعايتهم من مسئولى محافظاتهم لضمان الاستخدام الأمثل لهم فى العملية التدريبية بمركز تدريب سقارة وفى محافظاتهم.

كما تتناول ورشتى العمل كافة الموضوعات التى تهم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل اساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

وتضم الورشة الأولى 14 محافظة هى "أسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة والسويس والغربية والقاهرة والمنوفية والوادى الجديد وبنى سويف وبورسعيد وجنوب سيناء وسوهاج وكفر الشيخ"، فيما تبدأ الورشة الثانية من 2 مارس حتى 5 مارس، وتشمل وزارة التنمية المحلية و13 محافظة هي: "الاسكندرية والاسماعيلية والاقصر والبحر الاحمر والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنيا ودمياط وشمال سيناء وقنا ومطروح".