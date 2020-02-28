اليوم السابع
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إقبال متوسط من المهندسين على انتخابات التجديد النصفى فى المحافظات.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:49 م
إقبال متوسط من المهندسين على انتخابات التجديد النصفى فى المحافظات.. صور اقبال متوسط على انتخابات المهندسين
المحافظات - محمد حسين - أسماء على بدر - السيد فلاح - محمد سليمان

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شهدت عدد من المحافظات اليوم الجمعة عقب الصلاة إقبالا متوسطا من قبل الناخبين على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، إذ تباينت النسب من محافظة إلى أخرى.

وقال المهندس صلاح حامد رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالإسكندرية لعام2020، إن انتخابات التجديد النصفى شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المهندسين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحًا أن عدد الناخبين وصل إلى 652 مهندسا حتى الآن.

وينافس 45 مرشحا عن شعب الكهرباء، الميكانيكا، العمارة، مدني، الغزل والنسيج والتعدين، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، ويختار منهما الناخبين 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، جرى توزيعها وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات بنصيب 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعدا واحدا لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، و غزل ونسيج وتعدين.

فيما شهدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، إقبال متزايد من الأعضاء الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لمن سددوا آخر اشتراك لعام 2018 وله الحق في التجديد لعام 2020 والتصويت في نفس الحال.

واستقبلت لجان الاقتراع بنقابة المهندسين، أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في فاعليات الجمعية العمومية، التي انطلقت صباح اليوم حيث يبلغ عدد الجمعية العمومية 14,373 مهندسا.

وصرح المستشاران على عبداللطيف وعماد الدين رئيسا اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين انه من المقرر أن ينتهي التصويت فى تمام السابعة مساء، حيث تتواجد 6 لجان مخصصة لتصويت المهندسين المشاركين بالجمعية العمومية بمقر النقابة بكفر الشيخ.

كما تشهد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، إقبال متوسط من قبل الناخبين البالغ عددهم 9400 مهندس، للتصويت فى انتخابات التجديد النصفي للمجلس والتى بدأت أعمالها في العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتقام انتخابات التجديد النصفي فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، وسط تشديدات أمنية وتحت إشراف قضائي، حيث تجرى الانتخابات على نصف المقاعد سواء على مستوى أعضاء مجلس النقابة الفرعية أو أعضاء الشعب على مستوى النقابة العامة.

وقال المهندس أحمد المصرى، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، إن 24 مرشحًا فى انتخابات النقابة الفرعية بالمحافظة، يتنافسون على 7 مقاعد منهم مقعدان على الشعبة المدني وثلاثة مقاعد كهرباء ومقعد ميكانيكا ومقعد شعب صغيرة التى تضم الغزل والنسيج والتعدين والبترول والكيماويات.

أضاف، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، إنه يحق للمهندسين المسددين للاشتراكات حتى 2018 الإدلاء بأصواتهم ومهندسي المعاشات، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة اليوم، مشيرًا إلى أنه يحق للناخب سداد رسوم العضوية والاشتراكات المتأخرة اليوم قبل دخوله للتصويت وتم توفير خزينة سداد الاشتراكات بالنقابة اليوم بعد استخراج بيان حالة قيده بلجنته الانتخابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت نقابة شمال سيناء اليوم اقبال ضعيف من الأعضاء لاختيار مجلس النقابة الفرعية بالعريش.

وبحسب بيان النقابة فأن المتنافسين على مقاعد الانتخابات الـ7 عددهم 16 مهندسًا وهم  2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدني و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا.

وأعلن المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء فى تصريح له اليوم الجمعة أنه تقدم عدد 16 مرشحًا لمجلس النقابة الفرعية .

 

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إقبال متوسط من الناخبين على التصويت فى انتخابات نقابة المهندسينبالإسماعيلية (3)
 
 
إقبال متوسط من الناخبين على التصويت فى انتخابات نقابة المهندسينبالإسماعيلية (1)
 
 
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