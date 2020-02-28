إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل عشيقته حرقا فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل متهم بقتل عشيقته حرقًا بعدما أشعل النيران فى منزلها بسبب خلافات بينهما، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالقتل العمد، وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليها، وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستمعت لأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على موظف لاتهامه بقتل عشيقته باشعال النار بها في الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة إشعال النار بها، داخل شقة سكنية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها نشبت بينها خلافات وبين موظف تربطه بها علاقة، مما دفعه لسكب مادة مشتعلة عليها، وإشعال النار بها.