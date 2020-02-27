92% من قراء اليوم السابع يؤيدون وقف تراخيص بناء المكاتب الهندسية المتسببة فى المخالفات

أيد 92% من قراء اليوم السابع وقف تراخيص البناء للمكاتب الهندسية المتسببة في المخالفات.

ويوم الثلاثاء 25 فبراير وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.