اليوم السابع
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5 حالات اختناق بسبب الغاز بعد تجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني بالعراق

الخميس، 27 فبراير 2020 06:13 م
5 حالات اختناق بسبب الغاز بعد تجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني بالعراق العراق - ارشيفيه
هند المغربي

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أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع  5 حالات اختناق جراء الغاز بعد تجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها. 

يذكر أن تحالف القوى العراقية رفض اليوم حضور جلسة التصويت على حكومة علاوي وفق ماذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقى على حكومة محمد علاوي رئيس الحكومة العراقى المكلف اليوم، فى ظل وجود خلافات بين التكتلات السياسية العراقية حولها، فى الوقت الذى لا زالت فيه المظاهرات العراقية مشتعلة على أشهدها فى شوارع العاصمة بغداد، وسقوط المزيد من القتلى والجرحى، فيما اعتبر محمد علاوي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة فى العراق، أن البرلمان سيصوت اليوم الخميس على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

 

وقال رئيس الحكومة العراقية، المكلف فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويترف: الخميس سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين، والحكومة العراقية ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته، متابعا: غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. إلى ذلك، اعتبر أن شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة.

 

في المقابل، استبعد تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى عقد الجلسة لعدم قيام رئيس الوزراء المكلف بإرسال أسماء الوزراء إلى البرلمان حتى الآن.

وأشار موقع العربية، إلى أن محمد علاوى تحدث فى وقت سابق عن مخطط لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب، موضحا أن هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار فى السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين.

 


العراق

اشتباكات

البرلمان العراقي

الحكومة العراقية

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