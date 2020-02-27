ولى عهد دبى يزور ضاحى خلفان فى لندن.. اعرف التفاصيل

كتب هيثم سلامة

زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في لندن، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فى لندن.

وقال ضاحى خلفان، عبر حسابه على تويتر: زيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مفاجئة لي في مقر إقامتي ولكنها غير مستغربة من حمدان بن محمد منبع الطيب والجود والوفاء والفزعة...عسى عمره طويل بوراش".



ضاحى خلفان

يشار إلى أن حمدان بن محمد آل راشد، درس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى بريطانيا وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.





وبتاريخ 9 سبتمبر 2006 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتاريخ 1 فبراير 2008 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبي، كما أنه فارس وله العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر كما يشهد الكثير من المناسبات الحفلات والمهرجانات كما يشرف على افتتاحها.



