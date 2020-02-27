وزارة الصحة الكويتية: 43 حالة إصابة مؤكدة بكورونا فى البلاد

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، على وجود 43 حالة إصابة بكورونا فى البلاد، وأضاف المسؤول أن جميع الحالات لأشخاص سافروا إلى إيران.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، قال إنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ، ومجموعة كبيرة من النواب ، سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض.
وأضاف الغانم وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا".
وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين.
وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع كل في موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء.
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