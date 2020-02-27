وزارة الدفاع الروسية تحتفل بذكرى تأسيس القوات الخاصة.. فيديو

كتب محمد شعلان

احتفالا بتاريخ تأسيسها، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لعمليات جنود من قوات الوحدات الخاصة وهم يقومون بتنفيذ المهام وتصفية المسلحين والخارجين عن القانون، وأظهر المقطع المصور لوزاةر الدفاع والذي عرضته وكالة " سبوتنيك" الروسية عددا من العمليات التي نفذها عناصر من القوات الخاصة الروسية، وهم يقومون بتصفية مسلحين، كما ظهر استخدام القوات الخاصة بنادق قنص خاصة لرصد الأهداف بصورة سريعة.

وشهد الفيديو استخدام عناصر القوات الخاصة نظام الرؤية الليلي، كما ظهر في الفيديو تدمير آلية واستخدام قنابل يدوية، ولكن لم يتم تحديد زمان ومكان هذه المهام.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية تحتفل بتدشين قوات الوحدات الخاصة الروسية بتاريخ تأسيسها الذي كان في نفس اليوم 27 فبراير، كما حصل 13 عسكريا من هذه الوحدات على لقب "بطل روسيا"، على مدار السنوات السبع منذ توقيع مرسوم رئاسي باستحداث هذه الوحدات في 26 فبراير 2015.

وبالأمس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اعتقال مراهقين اثنين بمدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولجا، حيث كانا يعدان لمذبحة بإحدى المؤسسات التعليمية باستخدام الأسلحة النارية والمواد الحارقة، وقال الجهاز الفيدرالي، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - إن قوات الأمن اعتقلت المراهقين (مواليد عام 2005) واللذان كانا يختبئان في إحد المخابىء المهجورة، وهما عضوان في جماعة بشبكة الإنترنت تروج لفكرة القتل الجماعي، واعترفا بالتخطيط لقتل نحو 40 شخصا.

وتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل هذه القضية المتعلقة بالتآمر لتنفيذ جريمة قتل جماعي.

يذكر أن أجهزة الأمن الروسية، نجحت الخميس الماضى، فى إلقاء القبض على خلية من المتطرفين من تنظيم "التكفير والهجرة" (المحظور فى روسيا) بمدينة (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان.

وأكدت إدارة جهاز الأمن الفيدرالى فى جمهورية تتارستان أنها نفذت عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية "لوقف نشاط مجموعة جهادية كان يخطط أعضاؤها لتنفيذ جرائم خطيرة، بما فى ذلك البحث عن أموال للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.