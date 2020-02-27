ورشة عمل عن عيوب النطق بالمؤتمر الدولي السنوي للأنف وأذن جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة، الذى ينظمه القسم تحت عنوان "الجديد في جراحات الأنف والأذن والحنجرة"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، خلال الفترة من 27-29 فبراير 2020 م بمدرج الدكتور إبراهيم أبو النجا، وقاعة الدراسات العليا بكلية الطب.

يعقد المؤتمر بحضور كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور ياسر خفاجي استاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور يوسف شبانة سكرتير المؤتمر، الدكتور سامى علوان رئيس الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة ،وبمشاركة الخبير الإسباني " خافير جافيلان " أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة مدريد بإسبانيا ونخبة من أساتذة الأنف والأذن بالجامعات المصرية.

وأشادت الدكتور نسرين صلاح عمر بمشاركة قسم الأنف والأذن والحنجرة الفعالة في القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة.

وأثنت على ثراء موضوعات المؤتمر وورش العمل المقامة على هامشه وعلى دور القسم في إجراء 2500 عملية جراحية وزراعة 200 قوقعة بالأذن خلال العام الماضي.

وأضافت أن جامعة المنصورة في صعود مستمر وفقا للتصنيفات العالمية وان كلية طب المنصورة الأولى على المستوى المحلى بفضل زيادة الأبحاث المنشورة دوليا من جانب أعضاء هيئة التدريس بها وبفضل الاستشهاد والرجوع الدولي لهذه الأبحاث.

وأكدت الدكتورة بسمة شومان على إنجاز قسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية لبنوك الأسئلة بتميز وعلى تواصل الأجيال وعملهم المستمر بجد لتطوير البحث العلمي بالقسم والخدمة الطبية المقدمة من خلاله.

واشار الدكتور ياسر خفاجي إلى أن المؤتمر يتضمن 11 جلسة علمية سيتم خلالها إلقاء 60 محاضرة بهدف التعاون مع خبراء الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الجامعات وتوعية وتدريب الأطباء في الدقهلية والدلتا على كل ما هو جديد فى التخصص والتخصصات الدقيقة مثل أمراض الاذن الداخلية وزرع القوقعة وجراحات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة .

ونوه بعقد ورشتي عمل يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير على هامش هذا المؤتمر حيث تقام ورشة عمل التخاطب يوم الخميس عن عيوب النطق وصعوبات البلع، وتقام ورشة عمل السمعيات يوم الجمعة عن الدوار وتشخيصه.

وأضاف أنه سيتم يوم السبت 29 فبراير بث مباشر من غرفة العمليات بحضور الخبير الإسباني " خافير جافيلان" ونقل بث حي للحاضرين بمدرج 13 بقسم الأنف والأذن والحنجرة .