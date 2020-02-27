نقابة الأطباء تطالب كليات الطب بحل مشاكل طلاب الامتياز

كتبت آية دعبس

ثمنت النقابة العامة للأطباء، القرارات التى أصدرها الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لصالح أطباء الامتياز بمستشفى قصر العينى، مشيرة إلى أنها فى انتظار الاستجابة المماثلة من باقى الجامعات على مستوى الجمهورية، لتهيئة مناخ عمل وتدريب حقيقى لأطباء الأمتياز.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أصدرته اليوم، الخميس، أن قرارات رئيس جامعة القاهرة تضمنت: تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمى لجامعة القاهرة بـ 50 كليو مترًا طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019 ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم، والإمضاء تحت إشراف مسئول التدريب ومدير المستشفى الفرعى.

كما تضمنت قرارات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على أن لا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبى إجبارى على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافى السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على الإقامة بالمدن الجامعية لأطباء امتياز قصر العينى.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، وقال إنه تم إصدار هذه القرارات للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبى، وحرصًا على مستقبل أطباء الامتياز.

من ناحية أخرى، قالت النقابة العامة للأطباء، إن أكاديمية الأميرة فاطمة، للتعليم الطبي المهني المستمر، وقعت برتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة سوهاج، موضحه أن البروتوكول يتضمن أن يكون التدريب في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الصعيد أو مستشفي الجامعة تيسيرا علي الأطباء، ولضمان جودة التدريب، وتمهيدا لتنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل.





