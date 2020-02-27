موسكو: الوضع بشأن إصدار التأشيرات الأميركية للدبلوماسيين الروس لا يزال حرجا

موسكو أ ش أ

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مسألة منح الولايات المتحدة تأشيرات للدبلوماسيين الروس فى الأمم المتحدة ما زالت تمر بوضع حرج، مشيرة إلى أن واشنطن تخلق عقبات خطيرة أمام عمل الوفود الروسية.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس - "إن الوضع مازال حرجا مع إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس لدخول الولايات المتحدة للمشاركة فى أنشطة مختلف هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها".

وأضافت "أن الاجتماع الأخير، الذى عقدته لجنة الأمم المتحدة لشؤون العلاقات الدولية مع الدولة المضيفة يوم 25 فبراير الجاري، أظهر أنه لم يتم إحراز أى تقدم بشأن هذه القضية ".