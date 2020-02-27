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مقتل ستة بينهم الجانى فى إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

الخميس، 27 فبراير 2020 03:34 ص
مقتل ستة بينهم الجانى فى إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية إطلاق نار-صورة أرشيفية
رويترز ووكالات الأنباء

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قال قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية ، إن مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للخمور، بالمدينة مساء أمس الأربعاء ، فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات نارية أصاب نفسه بها فيما يبدو.

وأضاف ألفونسو موراليس ، قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية ، أن الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين وأنها بدأت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) في المجمع الضخم التابع لشركة الخمور والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

وقال موراليس في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار "لا يوجد تهديد في الوقت الحالي وسنواصل التحريات خلال الليل".

كان الرئيس دونالد ترامب ، قد قال للصحفيين في البيت الأبيض إن حادثة إطلاق نار وقعت في ميلووكي وأضاف أنها "أودت بحياة خمسة أشخاص".

وأضاف "فتح قاتل شرير النار في منشأة لشركة مولسون كورس للخمور... هذا شيء رهيب".

ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.

 

 

 

 


أمريكا

اطلاق نار

الخمور

ترامب

ولاية ويسكونسن

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