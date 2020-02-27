مصرع 5 فى حريق بمبنى بشمال شرق فرنسا

رويترز

قالت خدمات الإطفاء إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الخميس، بعد أن شب حريق بمبنى فى ستراسبورج بشمال شرق فرنسا. وأضافت في بيان أن سبعة أشخاص نُقلوا أيضا إلى وحدة الطوارئ. وقالت إن الحريق تحت السيطرة.

يذكر أن حريق ضخم في فندق محاذ لضريح الإمام الرضا بمدينة مشهد الواقعة في شمال شرق إيران، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قناة "روسيا اليوم" ألسنة النيران والدخان الكثيف وهي تخرج من أعلى الفندق المحاذي للضريح الإيراني المشهور، فيما تجمع المارة أمام الفندق في انتظار وصول سيارات الحماية المدنية والإطفاء والاسعاف لإطفاء الحريق قبل أن يمتد للمباني المجاورة للفندق.