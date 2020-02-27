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مدير "قصر العينى": لا توجد حالة واحدة مصابة بكورونا داخل المستشفيات

الخميس، 27 فبراير 2020 07:21 م
مدير "قصر العينى": لا توجد حالة واحدة مصابة بكورونا داخل المستشفيات كورونا
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أحمد طه، مدير مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، إن ما يتردد عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل مستشفيات قصر العيني عار تمامًا من الصحة وليس له أي أساس أو سند ولا يمت للواقع بأي صلة .

وأضاف الدكتور أحمد طه في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مستشفيات قصر العيني لم تغلق حتى غرفة واحدة بسبب كورونا وليس جناحًا كما يدعى مصدرو الشائعات، مؤكدًا أنه حال وجود أي حالات او إصابات بكورونا سيتم إبلاغ وزارة الصحة مباشرة.

وتابع مدير عام مستشفيات قصر العينى بجامعة القاهرة أنه تم اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة للوقاية من كورونا على مستوى مستشفيات قصر العيني وكليات جامعة القاهرة والمدن الجامعية وتم وضع خطة متكاملة ويتابعها بصورة يومية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة .

واستطرد الدكتور أحمد طه أنه لا يوجد حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا مؤكدة، متابعًا: لن نخفى شيئًا على الشعب المصرى وعند وجود أى إصابات بفيروس كورونا سيتم التعامل معها بكل شفافية ومصداقية كاملة  .

ونفى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما يتردد عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا فى جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله ما هي إلا مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة .

وأضاف الخشت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تتعامل بكل جدية حتى مع حالات البرد العادية ويتم علاج الطلاب بالمجان .

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة أجرت حملة صحية ومسحًا طبيًا على طلاب وطالبات المدن الجامعية للمصريين والوافدين في الفترة من 16 - 19 فبراير، بالتعاون بين طب قصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان سابق  عن الجامعة  أن عدد الطلاب الذين خضعوا للمسح الطبي 2003 طالب بمدينة البنين و1600 طالبة بمدينة طالبات الجيزة و1400 طالبة بمدينة طالبات الرعاية وذلك بإجمالى  5003 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان قواعد مكافحة العدوى مثل الترمومتر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لمنع انتشار العدوى؛ كما تم تسجيل نتيجة الكشف في استبيان مفصل خاص بكل طالب.

وأكد الدكتور الخشت، أنه سيتم استكمال المسح الطبي الأسبوع القادم لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على حصر الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن المسح الطبي خلال الفترة المحددة نظرًا لعدم رجوعهم من إجازة نصف العام أو تواجدهم خارج المدينة خلال فترة المسح.

كما أكد الدكتور الخشت، عدم رصد أية حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تطبيق أعلى معايير المتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشكل دائم من الأطباء وفرق العمل بجميع المستشفيات الجامعية.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الجامعة تنظم ندوات للتوعية بطرق الحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتجاوز هذه المرحلة الطارئة.

 

 

 

 


جامعة القاهرة

كورونا

اخبار مصر

أخبار مصرية

قصر العينى

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