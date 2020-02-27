محافظ قنا يقرر إيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة



وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعة.



وفى سياق آخر كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المواطن سعودى عبد الرحيم عبد الكريم، لقيامة بجمع القمامة ووضعها في الصناديق، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.



وأوضح محافظ قنا، أنه أثناء تجوله فجرا بمنطقة الحميدات بمدينة قنا لاحظ قيام المواطن سعودى عبد الرحيم بشكل تطوعى بجمع القمامة الملقاة بالشوارع ووضعها في الصناديق المخصصة، وقدم المحافظ شهادة تقدير ومكافاة مالية للمواطن معربا عن شكره وتقديره مشيرا إلي أنه مثالا يحتذي به بين أهالى المحافظة.



وأكد الداودى أن المواطن شريك أساسر فى نجاح منظومة النظافة خاصة مع التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأماكن العامة.



وفى سياق آخر تم تكريم شابان علي حسين أحمد من قرية أبودياب شرق وأحمد صلاح سيد من قرية القناوية ومنحهم مكافاة مالية، وذلك بعد الدور الشجاع الذي قاموا به في استخراج المصابين من سيارة ميكروباص عقب سقوطها بترعة الشيخ عيسى في حادث مروري الخميس الماضي.



وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لهذان الشابان لما بذلوه من جهد وشجاعة في إنقاذ أرواح الركاب من داخل السيارة مشيرا إلي أنهم مثالا يحتذي به بين شباب المحافظة المخلص لما قدموه من عمل إنساني نبيل.

