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مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 26 عضوا بهيئة التدريس

الخميس، 27 فبراير 2020 04:20 م
مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 26 عضوا بهيئة التدريس مجلس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على ترقية  26 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

من ناحية أخرى هنأ مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن أساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم في عضوية لجان المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (2020 - 2023).

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته لتمثيل الجامعة بأساتذة من مختلف التخصصات، مؤكدا تقديره لدورهم العلمي الكبير.

وأشار الدكتور منصور أن قواعد لجان فحص الإنتاج العلمى تهدف في الأساس إلى رفع مستوى البحث العلمي وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع، ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية لعضو هيئة التدريس وكاستجابة لآليات المنافسة العلمية كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم العالى.

يذكر أن تشكيل اللجان تم وفقا للمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم اختيار محكمين في مختلف اللجان العلمية للتخصصات الأساسية وفروعها، وهى الدراسات الأدبية، الدراسات القانونية، الدراسات التجارية، العلوم السياسية، الدراسات التربوية، التربية الرياضية، الفنون والتربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، الطفولة ورياضة الأطفال، الدراسات الاسلامية، الخدمة الاجتماعية، الآثار، الدراسات الطبية، طب الاسنان، الدراسات الصيدلية، الدراسات البيطرية، الدراسات الزراعية، الدراسات الهندسية.

 

 


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