اليوم السابع
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ما هى "حكة جوك" وهل الرجال هم الأكثر إصابة بها؟

الخميس، 27 فبراير 2020 08:00 م
ما هى "حكة جوك" وهل الرجال هم الأكثر إصابة بها؟ حكة جوك ـ ترشيفية
كتبت فاطمة خليل

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حكة جوك هي عدوى تسببها الفطريات، وهى شكل من أشكال السعفة التي تحب العيش في أماكن دافئة ورطبة على جسمك الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا، أو الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين لديهم حالة جلدية تسمى الأكزيما هم أكثر عرضة للإصابة به، وفقاً لما ذكره الموقع الطبى "webmd".

وحكة جوك  مشكلة شائعة بالنسبة للرياضيين الذكور، لكنها قد تصيب أى شخص سواء كان لا يمارس الرياضة أو قد تصيب النساء أيضاً.

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أعراض حكة جوك
 

عادةً ما توجد على الفخذ أو الفخذين الداخليين أو فتحة الشرج.

تشمل اعراض حكة جوك:

-الحكة والحرقان.

-طفح جلدي أحمر ، متقشر ، مع حواف مرتفعة.

- تقشير الجلد.

عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحكة جوك

قد تصاب بحكة جوك فى الحالات التالية:

-ارتداء ملابس ضيقة تهيج جلدك.

- رطوبة في منطقة الفخذ من التعرق.

-ارتداء ثوب السباحة الرطب لفترة طويلة.

-مشاركة المناشف المبللة أو الملابس المتعرقة مع أشخاص آخرين.

-لديك اتصال وثيق مع شخص لديه حكة جوك.

- زيادة الوزن.

-لديك ضعف الجهاز المناعي أو مرض السكري.

علاج حكة جوك
 

إذا لم تعالج حكة جوك، فقد تستمر شهورًا، لكن الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والتي تسمى مضادات الفطريات يمكنها عادة التخلص منها في غضون أسابيع قليلة.

الوقاية من حكة جوك
 

العادات الجيدة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحكة جوك:

-الاستحمام يوميا ومرة أخرى بعد ممارسة الرياضة أو التمرين.

-ابق جافًا، نشف منطقة الفخذ جافة بمنشفة نظيفة، اسأل طبيبك عن استخدام مسحوق مضاد للفطريات.

-لا تدع الآخرين يستخدمون المناشف أو الأشياء الشخصية الأخرى.

-ارتداء ملابس نظيفة، اغسل الملابس الرياضية أو الملابس الرياضية بعد كل استخدام. قم بتغيير ملابسك الداخلية كل يوم ، أو في كثير من الأحيان إذا كنت تتعرق كثيرًا.

-لا ترتدي الملابس الضيقة والملابس الداخلية غير القطنية، تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحكة جوك.

يمكن أن تنتشر العدوى الفطرية الأخرى، مثل قدم الرياضي (tinea pedis) ، إلى الفخذ وتسبب حكة جوك.

اتبع هذه الخطوات لتجنب ذلك:

-عالج العدوى باستخدام دواء مضاد للفطريات لقدم الرياضي.

-استخدم منشفة منفصلة لتجفيف قدميك ، أو تجفيف الفخذ قبل قدميك.

 


حكة جوك

اعراض حكة جوك

علاج حكة جوك

حكة الرجل

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