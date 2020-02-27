كوريا الجنوبية تعلن وفاة الحالة الـ 13 من مصابى فيروس كورونا

وقال مجلس مدينة دايجو في بيان له إنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 74 عاما إلى مستشفى "يونجنام" الجامعي في المدينة بواسطة سيارة الاسعاف في غضون الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان في انتظار دوره لإدخاله المستشفى بعد التأكد من إصابته بالفيروس. إلا أنه تعرض أثناء نقله لتوقف القلب،

وعند وصوله إلى المستشفى تُوفي في غضون الساعة التاسعة صباح اليوم. وهو المتوفى الـ13 بفيروس كورونا في البلاد.

وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أكد تجهيز مستشفيات مخصصة للأمراض الوبائية في كل منطقة ومدينة ليتمكن المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض ثقيلة من قضاء فترة العلاج في هذه المستشفيات للحصول على علاجات مبكرا.