كوريا الجنوبية تعلن وفاة الحالة الـ 13 من مصابى فيروس كورونا

أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، وفاة الحالة رقم 13 من مصابى فيروس كورونا أثناء انتظاره لإدخاله مستشفى فى مدينة دايجو الكبرى فى جنوب شرق البلاد، وسبق أن قررت سلطات الحجر الصحي، تخصيص غرف في المستشفيات حسب تصنيف المرضى اعتمادا لمستوى حالاتهم المرضية نتيجة لنقص الغرف للمرضى، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.
وقال مجلس مدينة دايجو في بيان له إنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 74 عاما إلى مستشفى "يونجنام" الجامعي في المدينة بواسطة سيارة الاسعاف في غضون الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان في انتظار دوره لإدخاله المستشفى بعد التأكد من إصابته بالفيروس. إلا أنه تعرض أثناء نقله لتوقف القلب،
وعند وصوله إلى المستشفى تُوفي في غضون الساعة التاسعة صباح اليوم. وهو المتوفى الـ13 بفيروس كورونا في البلاد.
وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أكد تجهيز مستشفيات مخصصة للأمراض الوبائية في كل منطقة ومدينة ليتمكن المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض ثقيلة من قضاء فترة العلاج في هذه المستشفيات للحصول على علاجات مبكرا.
وفى سياق متصل تدرس كوريا الجنوبية إجلاء مواطنيها من إيران التى تشهد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، جاء ذلك - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء إيران التي تعد ثاني أكبر دولة بعد الصين من حيث عدد حالات الوفاة بالفيروس في العالم.
وأفادت مصادر دبلوماسية في سول بأن وزارة الخارجية أمرت سفارة كوريا الجنوبية لدى طهران بإعداد تدابير لإجلاء رعاياها من إيران.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 139 فضلا عن 19 حالة وفاة.
ومن الصعب الخضوع للعلاجات في حال إصابة بالفيروس، لأن إيران تعاني من نقص الأدوية بسبب عقوبات المجتمع الدولي المفروضة عليها. لهذا السبب، تقوم الدول المجاورة لإيران بإجلاء مواطنيها.
يشار إلى أن حوالي 200 مواطن كوري جنوبي يقيمون حاليا في إيران.
وتدرس الحكومة الكورية الجنوبية نقل مواطنيها برا إلى الدول المجاورة لإيران مثل العراق. كما تدرس أيضا إرسال طائرة مستأجرة.
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