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قطع الكهرباء عن قريتى طنان وسنديون بقليوب 3 ساعات .. غدا

الخميس، 27 فبراير 2020 01:45 م
قطع الكهرباء عن قريتى طنان وسنديون بقليوب 3 ساعات .. غدا محول كهرباء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قليوب القديمة، غدا الجمعة، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى مركز قليوب المتمثلة فى "طنان، سنديون"، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

فيما أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن قطاع الضبطية بكهرباء القليوبية كثف جهوده خلال الفترة الأخيرة لمواجهة سرقات الكهرباء والحد منها بكل أشكالها، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها من سرقات الكهرباء بالقليوبية فى الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 أغسطس 2019، بلغ 2391 محضرا.

وأضافت "بركات" لـ "اليوم السابع"، أن تم تحصيل قيمة تلك السرقات والتى بلغت 10 ملايين و338 ألف و686 جنياه، مشيرة إلى أنه تم فصل 2143 من بين المحاضر المحررة بقيمة 4 ملايين و107 آلاف و587 جنيها، موضحة أنه بلغ عدد المحاضر التى لم يتم فصلها حتى الآن 248 محضرا بقيمة 6 ملايين و231 ألفا و99 جنيها.

وأوضحت، أنه يتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، لتنظيم حملات مستمرة، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى إطار المحافظة على المال العام، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

 


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