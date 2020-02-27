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قاتل جاره فى عين شمس يعترف: "كان لازم أجيب حق أبويا بعد ما أضرب من عيل"

الخميس، 27 فبراير 2020 11:23 م
قاتل جاره فى عين شمس يعترف: "كان لازم أجيب حق أبويا بعد ما أضرب من عيل" جثه-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أدلى المتهم بقتل جاره في عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، مؤكدا أن المجني عليه، هو الذى بدء بالتطاول علي والده، موجها له سيل غزير من بالسباب والآلفاظ النابية، موضحا أن المجنى عليه لم يراعى فارق السن بينه وبين والده، حيث أنه وجه الإهانات لوالده أمام الأهالى فى المنطقة، بالإضافة إلى قيامه بالتعدى على والده بالضرب حتى طرحه أرضا، حيث لم يتدخل أحد من الجيران لمنعه من ارتكاب فعلته ضد والده.
 
 
وأضاف المتهم، أن المجني عليه استعان بأهله وأقاربه، وقاموا بالاعتداء علي والده، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، مما أثار حفيظته، موضحا أن تفكيره دفعه فى ذلك الوقت إلى الانتقام من المجنى عليه، كرد اعتبار لكرامة والده وكرامة عائلته فى المنطقة، كونهم يعيشون فى منطقة شعبية ويجب عليه وفق اعتبارات هذه المناطق الأخذ بالثأر.
 
واستكمل المتهم، أنه استل سلاح أبيض " مطواة قرن غزال "، وتوجه صوب المجنى عليه وانهال عليه مسددا له عدة طعانات نافذة، سقط علي أثرها غارقا فى دمائه مفارقا الحياة، مضيفا أنه حاول بعدها الهرب، إلا أنه تم القاء القبض عليه من قبل رجال المباحث.
 
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما كلفت الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة ضبط واحضار متهمين آخرين. 
 
تلقت مباحث قسم شرطة عين  شمس بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات العامة لأحد الأشخاص (عامل - 49  سنة - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية وسبق إتهامه فى  "9" قضايا أخرهم قضية "مخدرات") ووفاته متأثراً بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشخص آخر ( مالك محل قطع غيار -52 سنة – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب خلافات الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل –مقيم بذات عنوان والده – له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائى بالحبس لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة، و سبق ضبطه وإتهامه فى قضية "قتل" ) حيث قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجانى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق . 
 

 


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