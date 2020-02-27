فيهم الخير.. منظمة أمريكية تسدد 47 مليون دولار ديون طبية عن 45 ألف أسرة

كتب محمد رضا

أعلنت إحدى المدن الكبرى فى سينسيناتى، أنها ستدفع 46.5 مليون دولار من الديون الطبية لأكثر من 45000 أسرة، حيث عقدت Crossroads Church شراكة مع RIP Medical Debt - وهى منظمة غير ربحية لتخفيف عبء الديون - للقضاء على الديون للناس فى أوهايو وكنتاكى وتينيسى وإنديانا، وسوف يتلقون مظاريف صفراء زاهية هذا الأسبوع لإعلامهم بالأخبار السارة.

ومن جهته، قال القس برايان تومى، لقناة "foxnews"، اليوم الخميس، "الكنائس تكون فى أفضل حالاتها عندما تقدم خدمات لأناس حقيقيين فى مجتمعاتنا.. لسنا هنا فقط لعقد اجتماعات الأحد الكبيرة"، كما أخبر تومى جماعته عن "الفرصة لمضاعفة تأثيرنا" خلال الخطبة، "سيحصلون على خطاب يقول: "مبروك، لقد تم سداد ديونك لأن شخصًا ما يحبك ويوجد إله لا ينساك".

وفى يوم الأحد، قرأ القس رسالة بصوت عالٍ من أحد المستفيدين المحظوظين، وقال القس "لقد تلقيت هذه الرسالة فى هذا الظرف الأصفر الساطع وبدأت فى التخلص منها.. لكن عندما رأيت أنه قال إن ديونك الطبية قد دفعت، فكرت، "بجدية، انتظر دقيقة واحدة".. وعندما قرأته أصبحت متأثرًا - تابع الشخص - لأننى كنت فى حاجة إلى استراحة مع جمع الائتمان الخاص بى.

وقد سددت الكنيسة ديون 41.233 أسرة فى أوهايو، بمبلغ إجمالى قدره 42.8 مليون دولار، وسددت ديوان كنتاكى لـ2.974 أسرة، بقيمة 1.9 مليون دولار، كما سددت ديون 503 أسرة تينيسى مقابل 1.5 مليون دولار، كذلك تم سداد ديون 136 منزلًا فى إنديانا، مقابل 200 ألف دولار، وذلك وفقًا لتقارير FOX 19.

ومقابل كل 100 دولار يتم التبرع بها من أجل RIP Medical Debt، يتم القضاء على 10.000 دولار من الديون الطبية، وفقًا للمنظمة التى تتخذ من نيويورك مقراً لها، ويمثل عمل مفترق طرق الكنيسة الأخير أكبر مبلغ من الديون الطبية التى تم القضاء عليها فى تاريخ المنظمة غير الربحية.