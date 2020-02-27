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فنى يقتل صاحب مصنع للخلاف على أولوية المرور بالشارع فى شبرا الخيمة

الخميس، 27 فبراير 2020 11:34 ص
فنى يقتل صاحب مصنع للخلاف على أولوية المرور بالشارع فى شبرا الخيمة جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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لقى صاحب مصنع مصرعه على أيدى فنى بمشاجرة بينهما بسب أولوية المرور بالشارع، حيث قام المتهم بدفع المجنى عليه على الأرض وأرتطامة بالطريق، مما إصابة بكسر بالجمجمة أودى بحياته، تم نقل المتوفى للمستشفى والتحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمه، بلاغا من المدعو "خ ع " 34 سنة، صاحب ورشة تصنيع كراسى ومقيم أم بيومى – دائرة مركز قليوب وأبلغه بحدوث مشاجره بين شقيقه المدعو "أ ع ع " 33 سنة، صاحب مصنع كراسى بناحية أم بيومى – دائرة مركز قليوب ومقيم ذات الناحيه، والمدعو"أ ع ا " 25 سنة فنى الوميتال– دائرة القسم، بسبب الخلاف على أولوية المرور حال سير شقيقه بالسيارة خاصته والمشكو فى حقه بالدراجة النارية بشارع ترعة الشابورى – الكابلات – بهتيم – دائرة القسم، قام خلالها الأخير بدفع شقيقه، مما أدى لسقوطه أرضاً وإرتطام رأسه بالطريق وحدوث إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ .

وتم نقله لمستشفى القصر العينى الفرنساوى بالقاهرة لإسعافه، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته وقدم تقرير طبى يفيد ذلك، جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه، وأنه نشب مشاجرة بينه وبين المجنى عليه الذى كان يقود سيارة خاصته، بشارع ترعة الشابورى – الكابلات – بهتيم – دائرة القسم، حيث نشبت بيننا مشادة كلامية قمت بدفعه على الأرض مما أدى لسقوطه أرضاً وإرتطام رأسه بالطريق وحدوث إصابته بكسر بقاع الجمجمه، وتركته وفريت هارباً .

تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2020 ، وتم التحفظ على المتهم .

وأمرت النيابة العامة برئاسة عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة وإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بالتصريح بدفن جثة المتوفى والتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية .


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