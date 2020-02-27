عاطل يمزق جسد قهوجى للخلاف على ثمن المشروبات بقليوب

القليوبية - نيفين طه

مزق عاطل جسد قهوجى بسلاح أبيض "مطواه" بمشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إثر خلاف نشب بينهما على ثمن المشروبات، تم نقل المصاب لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بتلقيه أشاره من مستشفى قليوب العام بوصول المدعو " ع ن ج" 28 سنه، قهوجى ومقيم– قليوب البلد – دائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وآخر قطعى بالوجه، وتم حجزة لتلقى العلاج اللازم .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو " ى . ا ع و" 21 بدون عمل ومقيم حارة السعرانة - قليوب البلد – دائرة القسم حال تواجده بالمقهى، بسبب الخلاف على ثمن المشروبات، تطورت لمشاجره قام على أثرها بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض " مطواة " محدثا إصابته وفر هارباً .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه .

تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق .

وفى سياق آخر، كان طالب بالثانوى العام مزق جسد زميله فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على شراء الماكولات من بوفية مدرسة أحمد الصباحى الثانوية بكفر الولجا بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها

بضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث وضبط وإحضار أخرين شاركا فى المشاجرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا بوجود مشاجرة فى بمدرسة أحمد الصباحى الثانوية المشتركة بكفر الولجا التابعة بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

أخطرت الأجهزة الأمنية وإنتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، وتبين أن المشاجرة وقعت بين "طرف أول " إ ط ع" 16 سنة بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن وجرح قطعى بالظهر وجرى نقله فى حينه لمستشفى التأمين الصحى ببنها

و"طرف ثان" م ه م "15 سنة طالب بذات المدرسة وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بإحداث إصابته باله حاده مطواة معلل نشوب مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى حال شرائه بعض المأكولات من بوفية المدرسة تطورت لمشاجره وحدثت إصابته وبسؤال الطرف الثانى اقر بالواقعة وتحرر محضر رقم 1332لسنة 2020 جنح كفرشكر وتولت النيابة التحقيق .