ضبط 5 أطباء و6 ممرضين حكوميين زوغوا من مقر عملهم للعمل بمستشفى خاص بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

شنت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء وائل الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حملة مكبرة بمشاركة أعضاء الهيئة وعدد من القطاعات الخدمية بمدن دمياط وعزبة البرج وكفر البطيخ .

وبدأت الحملة بتقسيم أعضاء الجهاز التنفيذى المرافقين، ويضم أعضاء التفتيش المالى والفنى من مديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطري، والتضامن والتموين، والطرق والقوى العاملة والكهرباء والمياه، والضرائب العقارية والعامة والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، إلى عدد من فرق العمل توجه كل فريق للتفتيش على جهة اختصاصه.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 أطباء و6 ممرضين أثناء عملهم بإحدى المستشفيات الخاصة على الرغم من قيامهم بتوقيع الحضور فى مستشفيات دمياط التخصصى ودمياط العام الحكوميتين، وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحالتهم للشئون القانونية.

كما قامت الحملة من غلق 7مراكز شهيرة للدروس الخصوصية بمدينة دمياط وذلك لعملها أثناء اليوم الدراسى وتم فصل المرافق عنها وتم تشميعها بالشمع الأحمر وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

كما ضبطت الحملة 80 كيلو لحوم وأسماك فاسدة ومجهولة المصدر بعدد من المحلات بمدينة دمياط وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وحررت الحملة مخالفات رصف الطرق بمركز ومدينة كفر البطيخ وتم أخذ عينات من أساس الطرق والطبقة الاسفلتية وإرسالها لمعمل بحوث الإسكان.

وتم رصد عدد المخالفات وذلك خلال المرور على الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والجراج والمخازن الخاصة بها، كما تبين خروج عدد كبير من العاملين بها دون خطوط سير أو أوذنات أثناء المرور على مديرية الشباب والرياضة، إذ قام رجال الحملة بالشطب عليهم فى خانة الانصراف واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، هذا وقد تم التأكد من الانضباط الإداري بإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وجود عدد من الأصناف المتحفظ عليها بجراج الوحدة غير مسجلة بالدفاتر.

وتم رصد عدد من المخالفات بالوحدة المحلية بكفر البطيخ والمخازن الخاصة بها والجراج فضلا عن عدم قيام مسئولي الوحدة وإدارة البيئة بتحرير محاضر بيئة ضد مالكى ورش غسيل السيارات وتغيير الزيوت الا لعدد محدود منهم وكذلك عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الاشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع مدينة كفر البطيخ كما تم أيضاً المرور على أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمدينة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة بعمليات تصنيع وحفظ المواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وتم المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى للتأكد من الانضباط الإدارى بها والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حيث تبين خروج عدد من الأطباء دون أذونات أو خطوط سير كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات الأخرى التى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها هذا بالإضافة إلى رصد مخالفات متعددة منها عدم اتخاذ الإجراء اللازم حيال التعديات على الأراضى الزراعية خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية الرياض و خروج بعض العاملين بالوحدة المحلية بقرية البساتين دون خطوط سير كما تم المرور أيضاً على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و الوحدة المحلية بقرية كفر شحاتة ومركز الشباب والرياضة وإدارة الشئون الاجتماعية للتأكد من تحقيق الانضباط الإداري بهم وأخيراً تم مخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ أعمال تطهير ترعة البصايلة بنطاق الوحدة المحلية بالخياطة حفاظاً على البيئة وصحة الأهالي.