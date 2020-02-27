اليوم السابع
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صور.. 6 طلبات تقدم بها أهالى اسنا لرئيس المدنية قبل تنفيذ المخطط الاستراتيجى

الخميس، 27 فبراير 2020 02:54 م
صور.. 6 طلبات تقدم بها أهالى اسنا لرئيس المدنية قبل تنفيذ المخطط الاستراتيجى رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات مناقشة المخطط الإستراتيجى للمدينة، وذلك بقاعة مركز ومدينة إسنا تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث عقد اللقاء برئاسة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا.

وتم خلال اللقاء الاستماع لمشروع المخطط الإستراتيجى لمدينة إسنا، وتمت مناقشة كافة خطوات إعداد المخطط الإستراتيجى وصولا ًإلى جلسة الإستماع وتم استعراض المشروعات التى تم اقتراحها من قبل شركاء التنمية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات.

وعرض المواطنين مشكلاتهم فى مناقشة استمرت عدة ساعات، وتم تلقى جميع الطلبات والإستماع إليها، ومنها المساحات المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد ومقام عليها مبانى مأهولة بالسكان ولم يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد 2015، وهناك بعض المساحات التى وردت بالمخطط العام لمدينة اسنا المعتمد عام 2004 تم إغفالها فى الحيز العمرانى المعتمد 2015 ، وطلب نقل أماكن الخدمات العامة من مواقع الأملاك الخاصة إلى أماكن بديلة.

وطلب الأهالى زيادة ارتفاع المبانى لتكون مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف عرض الشارع وبما لا يخالف قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة ،وطلب الأهالى إلغاء الأماكن الواردة بأنها أماكن إعادة تخطيط إلى أماكن سكنية مختلطة، وطلب الأهالى إن تكون نسبة البناء 100 %.

وحضر فعاليات المناقشة للمخطط الاستراتيجى للمدينة، كل من المهندس عبد المسيح نبيل بولس مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس صبرى النوبى ناصر مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة فاتن صلاح عبد الدايم مدير التنظيم، ويوسف كمال محمد مدير المشروعات، وهبة حسين عبد الكريم فنى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والسيد احمد بدوى رئيس المركز الإقليمى لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم جنوب الصعيد، وأسماء احمد محمد مهندس تخطيط بالمركز الإقليمى لإقليم جنوب الصعيد، وعدد من الأهالى والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى شركاء التنمية، وفى نهاية اللقاء أبدت إدارة التخطيط استعدادها لحل جميع المشاكل وذلك لخدمة أهالى إسنا.

رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة (1)
رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة 

 

رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة (2)

أهالى مدينة إسنا خلال مناقشة مشكلاتهم بلقاء المخطط الإستراتيجى

رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة (3)

جانب من حضور فعاليات مناقشة المخطط الاستراتيجى بإسنا

رئيس مدينة إسنا وقيادات التخطيط يناقشون المخطط الإستراتيجى للمدينة (4)

قيادات المدينة والمهندسين خلال وضع تفاصيل المخطط للمواطنين

 


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المخطط الاستراتيجى باسنا

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