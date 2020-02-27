صور.. محافظ كفر الشيخ: ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات الطلاب

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الصوبة المكيفة (نباتات الظل)، والصوبة الخشبية (قسم الزينة)، فضلاً عن تفقده لمتحف الأحياء ووقاية النبات الذي يُعد مزارًا تعليميًا ثقافيًا يساهم في إثراء العملية التعليمية لدي طلاب المدارس، والذي يضم "مجموعة من الحيوانات والطيور المحنطة والنادرة، ونماذج لعلم الحيوان، ولأمراض النبات، ونباتات وحيوانات محفوظة بالفورمالين، ونماذج للشعاب المرجانية؛ وهي هياكل إرجوانية تتكون من كائنات حية موجودة في مياه البحر الأحمر، ونماذج لسمك البالون الينفوخ، ونموذج للخشب المتحجر المتكون من احلال العناصر المعدنية، والسلحفاة المصرية والسودانية، والإسفنجيات، ومجموعة من أسماك المياه المالحة والعذبة، بالإضافة إلي بعض أسماك الزينة والسلاحف الحية "، مكلفاً نائب محافظ كفر الشيخ، بعمل زيارات لشباب المجلس التطوعي لمتحف الأحياء بالمدرسة للتعرف علي معالم المتحف المختلفة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، قسم الإنتاج الحيواني، والذي يضم 20 رأس ماشية (8 قطاع الألبان، 12 قطاع التربية )، مكلفاً التعاون مع إدارة الإنتاج الحيواني بسخا بتوفير سلالات من الماشية، فضلاً عن تفقده قسم الدواجن "كتاكيت الدجاج والرومي "، بالإضافة إلي تفقد مخبز المدرسة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالعمل الفني الذي نفذه طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، حيث شارك 16 طالب في رسم 15 جدارية للنهوض بالمظهر الحضاري والجمالي بشارع الجيش كعمل فنى يُجسد طبيعة البيئة بالمحافظة والتي تضمنت عدد من الزخارف الفرعونية وشعار المحافظة وشعار الجامعة، وذلك في إطار خطة الدولة؛ لتطوير المدن والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، موجهًا بتعظيم دور المشاركة المجتمعية لجامعة كفر الشيخ في النهوض بالمظهر الجمالي والحضاري وتحقيق جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، إلي ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مُدربة تدريبياً عملياً وعلمياً، استكمالاً لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوي البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة، وتفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية، لتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.