صور.. تطوير ميدان المحطة فى المنيا .. والمحافظ يكلف بمراعاة الأبعاد الهندسية

المنيا- ماهر أبو نور

تفقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، أعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها ورافق المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية، حيث شدد المحافظ على إنهاء أعمال تطوير الميدان وفقاً للخطة الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاحه أمام المواطنين.

كما شدد المحافظ على القائمين بالأعمال ضرورة مراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير وكذلك المساحات المخصصة للطريق ومرور السيارات والمارة وتزيينه بشكل جمالي، يليق بتاريخ وعراقة محافظة المنيا، خاصة أنه أحد الميادين الرئيسية والحيوية بالمدينة نظراً لموقعه الجغرافي المتميز، لكونه يستقبل الوافدين للمحافظة عبر محطة السكك الحديدية.

ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبي الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميدان بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة وقت الذروة.

من جانبه، أوضح محمد سيد رئيس مركز المنيا، أن أعمال التطوير شملت عدد من الميادين العامة (ميدان الفريق صفي الدين ابو شناف "الأورام سابقا" - ميدان الساعة - ميدان حورس - ميدان صيدناوي - ميدان الصيادين - ميدان عبد المنعم الغربي )، مشيراً إلى استكمال أعمال التشجير وتهذيب الأشجار وحملات النظافة بهدف إضفاء المظهر الحضاري المميز والشكل الجمالي للمركز.

وكان المحافظ قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسة بكل مركز ومدينة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان ، والتي تتميز به المحافظة منذ عدة سنوات ماضية وكذلك تجميل الشوارع الرئيسية بكل مركز ومدينة لإظهار المدن بطابع جمالي وحضاري مميز .