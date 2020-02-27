صور .. تدريب الأطباء البيطريين فى الوادى الجديد على كيفية الرقابة على اللحوم

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

اختتمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، دورة تدريبية لأعضاء النقابة عن سلامة الأغذية ، حيث أكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد ونقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، الدكتور ناجى محمد عوض، أن النقابة بدأت تنظيم دورة تدريبية يوم 23 فبراير الجاري، وانتهت اليوم، لـ30 طبيبًا وطبيبة من أعضاء النقابة عن الرقابة الصحية على اللحوم وسلامة الأغذية، وذلك بمقر المركز العلمى بالنقابة الفرعية بمدينة الخارجة.

أضاف عوض، أن الدورة استمرت لمدة 5 أيام، وحاضر فيها كل من الدكتور نبيل ياسين، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم السابق بجامعة القاهرة ومستشار وزير الدفاع، والدكتور ماهر عيد بخيت، مدير إدارة المجازر السابق بمديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين العلمية، وزيادة خبرتهم فى أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق بما يعود بالنفع على صحة المواطنين.

وكان نقيب البيطريين بالوادى الجديد الدكتور خالد فاروق العمري، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، افتتح المقر الجديد لنقابة البيطريين بمدينة الخارجة الاسبوع الماضي.

أكد الدكتور ناجى محمد عوض، نقيب البيطرين بالوادى الجديد، ومدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، افتتاح المقر الجديد للنقابة خلف نادى ضباط الشرطة بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتجهيز للمقر بتكلفة 2 مليون جنيه.

أضاف ناجي، أن المقر مقام على مساحة 360 مترًا مربعًا، ويشمل قاعة للتدريب وصالة استقبال وقاعة اجتماعات وحاسب آلي، وقاعة للمناسبات لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة.

ولفت إلى، أن النقابة على استعداد تام لفتح مقر قاعة التدريب الجدية فى ظل تجهيزها بشكل حديث لأى جهة على أرض المحافظة لخدمة أبناء المحافظة سواء طلبة أو باحثين أو أى جهة أخرى تريد تنظيم دورات تدريبية بمقر النقابة الجديد.



الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد



الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد



الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد



الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد



الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد