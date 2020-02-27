اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تدريب الأطباء البيطريين فى الوادى الجديد على كيفية الرقابة على اللحوم

الخميس، 27 فبراير 2020 01:48 م
صور .. تدريب الأطباء البيطريين فى الوادى الجديد على كيفية الرقابة على اللحوم جانب من الدورة التدريبية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، دورة تدريبية لأعضاء النقابة عن سلامة الأغذية ، حيث أكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد ونقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، الدكتور ناجى محمد عوض، أن النقابة بدأت تنظيم دورة تدريبية يوم 23 فبراير الجاري، وانتهت اليوم، لـ30 طبيبًا وطبيبة من أعضاء النقابة عن الرقابة الصحية على اللحوم وسلامة الأغذية، وذلك بمقر المركز العلمى بالنقابة الفرعية بمدينة الخارجة

أضاف عوض، أن الدورة استمرت لمدة 5 أيام، وحاضر فيها كل من الدكتور نبيل ياسين، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم السابق بجامعة القاهرة ومستشار وزير الدفاع، والدكتور ماهر عيد بخيت، مدير إدارة المجازر السابق بمديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين العلمية، وزيادة خبرتهم فى أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق بما يعود بالنفع على صحة المواطنين.

وكان نقيب البيطريين بالوادى الجديد الدكتور خالد فاروق العمري، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، افتتح المقر الجديد لنقابة البيطريين بمدينة الخارجة الاسبوع الماضي

أكد الدكتور ناجى محمد عوض، نقيب البيطرين بالوادى الجديد، ومدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، افتتاح المقر الجديد للنقابة خلف نادى ضباط الشرطة بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتجهيز للمقر بتكلفة 2 مليون جنيه

أضاف ناجي، أن المقر مقام على مساحة 360 مترًا مربعًا، ويشمل قاعة للتدريب وصالة استقبال وقاعة اجتماعات وحاسب آلي، وقاعة للمناسبات لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة

ولفت إلى، أن النقابة على استعداد تام لفتح مقر قاعة التدريب الجدية فى ظل تجهيزها بشكل حديث لأى جهة على أرض المحافظة لخدمة أبناء المحافظة سواء طلبة أو باحثين أو أى جهة أخرى تريد تنظيم دورات تدريبية بمقر النقابة الجديد.

الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (1)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد

 

الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (2)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد

 

الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (3)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد

 

الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (4)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد

 

الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (5)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد
 
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد (6)
الدورة التدريبية عن سلامة الأغذية بالوادى الجديد

 


اخبار مصر

الوادى الجديد

سلامة الاغذية

اخبار مصرية

بيطرى الوادى الجديد

مدينة الخارجة

الاطباء البيطريين بالوادى الجديد

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة