صور.. الإنتهاء من أعمال التجديدات وفرش 6 مساجد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم خلال هذا الأسبوع الإنتهاء من أعمال التجديدات والدهانات وفرش السجاد لمسجد العارف بالله تعالى السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى للنهوض بالمساجد وأداء دورها على الوجه المنشود، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومن بين مفردات هذا الدور والذي يتجلى في عمارتها مبنى ومعنى.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بهذا يبلغ عدد المساجد التى تم فرشها بالسجاد الجديد ما يقرب من 7 مساجد على مستوى محافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2020، ويأتي هذا النشاط فى إطار الخطة التى تقوم بها المديرية للمساهمة فى أن تقوم المساجد بأداء دورها على الوجه الأكمل، موجهاً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى سبيل إعمار بيوت الله تبارك وتعالى، وعلى الأخص هذا المسجد الكريم حيث أن هذا المسجد يعد درة من الدرر التي تفخر بها محافظه الأقصر، وذلك نظراً لموقعه الفريد وعمارته شديدة التميز ولم يحمله من طابع دينى وروحى باهر مستوحى من المسمى الذي يحمله.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بلغ عدد المساجد التى تم فرشها بالسجاد الجديد ما يقرب من ستة مساجد وهي على النحو التالى: "مسجد الإدريسى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا - مسجد الشيخ سلطان بالعديسات بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بمركز ومدينة القرنة - مسجد العتيق بالقباحي الغربي بمدينة الأقصر - مسجد الهدى بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد غزالى بقرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية"، حيث يأتي هذا النشاط في إطار الخطة التى تقوم بها المديرية للمساهمة فى أن تقوم المساجد بأداء دورها على الوجه الأكمل.



الإنتهاء من أعمال التجديدات والدهانات وفرش السجاد



الإنتهاء من أعمال التجديدات والدهانات وفرش السجاد