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صوبوا أنظاركم للسماء.. القمر يقترن برمز الحب الآن ويشاهد بالعين المجردة

الخميس، 27 فبراير 2020 09:45 م
صوبوا أنظاركم للسماء.. القمر يقترن برمز الحب الآن ويشاهد بالعين المجردة كوكب الزهره
كتب محمود راغب

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في مشهد بديع يرصد بالعين المجردة يمكنكم من الآن حتى منتصف الليل والفجر، مشاهدة هلال قمر رجب في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربى.

والقمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما حتى قبل أن تصبح السماء مظلمة في منظر جميل.

وعند استخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد بتضاريس سطح القمر.

وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 63.7 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري سوف يكبر نظرًا لاقترابه عن الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجيا حتى يصبح في طور الهلال في شهر مايو المقبل استعدادًا لبداية عودته لسماء الفجر.

والقمر سيبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

 


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القمر

الزهره

كوكب الزهره

هلال رجب

اخبار مصرية

اخبار مصر

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