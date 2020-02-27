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روسيا: توقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان يتعين أن يؤدى إلى حوار أفغانى مباشر

الخميس، 27 فبراير 2020 06:51 م
روسيا: توقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان يتعين أن يؤدى إلى حوار أفغانى مباشر سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يجب أن يفتح المجال لإطلاق حوار أفغانى مباشر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى أسبوعى، اليوم الخميس - "من المقرر أن يتم فى 29 فبراير الجارى توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ونحن أعلنا غير مرة عدم وجود بديل للطرق السياسية الدبلوماسية لحل الخلاف فى أفغانستان".

وأضافت "أن توقيع هذا الاتفاق يتعين أن يفتح الطريق لإطلاق حوار أفغانى مباشر حول السلام والتوصل إلى التسوية السياسية فى هذا البلد"، مشيرة إلى أن ممثل الرئيس الروسى حول أفغانستان زامير كابولوف، سيشارك فى حفل توقيع الاتفاق بصفة مراقب.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال - يوم الثلاثاء الماضى - إن بلاده ستوقع اتفاقا مع حركة (طالبان) بشأن سحب القوات فى 29 فبراير الجاري، إذا تم احترام نظام الحد من العنف.

 


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