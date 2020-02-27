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رئيس هيئة الاستثمار ووزير الزراعة يبحثان مشكلات مستثمرى القطاع الزراعى

الخميس، 27 فبراير 2020 10:18 ص
رئيس هيئة الاستثمار ووزير الزراعة يبحثان مشكلات مستثمرى القطاع الزراعى وزير الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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المستشار محمد عبد الوهاب: دراسة إمكانية إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية بأسيوط لدعم مستثمري القطاع الزراعي 

وزير الزراعة: تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء تعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين  

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، اجتماعا مع المستثمرين بالقطاع الزراعي، بحثا خلاله معهم التحديات التي تواجههم وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وشهد اللقاء حضور 71 من المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعي، ورغبة بعض الشركات التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول في شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بصغار المستثمرين.
 
وتطرق اللقاء إلى بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعي.
 
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد لقاء دوريًا بمقرها الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين فى كل قطاع، وذلك لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية. 
 
وأضاف "عبد الوهاب" أنه سيتم دراسة إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط بهدف تشجيع صغار المستثمرين وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الزراعي لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير الإجراءات على المستثمرين في كل القطاعات ومنها القطاع الزراعي.  
 
ومن جانبه، قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات ولكن كذلك لتلقي المقترحات، مؤكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية مشيرا إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لرئيس الوزراء يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين.
 
وفيما يتعلق بمزارع الدواجن والتحديات التي تواجه العاملين بقطاع الثروة الداجنة، أكد وزير الزراعة، أنه سيتم عقد اجتماع للاستماع لكافة المقترحات لتطوير هذا القطاع بحضور أعضاء شعبة الثروة الداجنة.
 
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عدد من مستثمري القطاع الزراعي
عدد من مستثمري القطاع الزراعي
لقاء المستثمرين بهيئة الاستثمار
لقاء المستثمرين بهيئة الاستثمار

 


وزير الزراعة

هيئة الاستثمار

مشكلات مستثمرى الزراعة

محمد عبد الوهاب

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