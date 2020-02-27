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رئيس مدينة الأقصر: مستمرون بالمرحلة الثانية لإزالات طريق الكباش

الخميس، 27 فبراير 2020 06:00 ص
رئيس مدينة الأقصر: مستمرون بالمرحلة الثانية لإزالات طريق الكباش طريق الكباش
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأنه يجرى مواصلة العمل بصورة يومية لاستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الكباش، حيث إن العمل يجري على قدم وساق بصورة يومية ضمن إطار المرحلة الثانية من أعمال تطوير طريق الكباش بالأقصر، وذلك عبر حصر كافة المباني والعقارات التي تمت إزالتها بنجع أبو عصبة للمرحلة الثانية مع إزالة التراكمات أول بأول، وذلك تمهيدًا لاستكمال مشروع كشف طريق الكباش الأثري.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه كلف كل من المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير عام المدينة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، بمتابعة سير الأعمال بدقة بالمرحلة الثانية وحصر كل المباني، وذلك عقب توافد المواطنين المستحقين، لاستكمال المستندات الخاصة بإجراءات صرف التعويضات المقررة طبقا للأوراق والمستندات المستوفية لكل الشروط وعلى أن يتم الصرف لجميع التعويضات بعد الإزالة مباشرة، وذلك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، يأتي ذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأنه جاء ذلك للعمل على استكمال الطريق الأشهر والأقدم في العالم وهو "طريق الكباش"، بعد انتهاء رجال المدينة مؤخرًا من الإزالات للمباني المقرر إزالتها وهدمها على الطريق والتي تم وضعها فى الخطة، حيث أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة لاستكمال أعمال مشروع طريق الكباش العالمي، وذلك عبر البدء فى أعمال عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لمواصلة العمل فى تجهيزات هذا المشروع القومى لإعمال إعادة إحياء طريق الكباش وإزالة المعوقات المتداخلة على المشروع.


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