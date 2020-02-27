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رئيس الوزراء اليابانى يدعو لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 12:02 م
رئيس الوزراء اليابانى يدعو لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب فيروس كورونا رئيس وزراء اليابان
هند المغربي

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دعا  شينزو أبى رئيس الوزراء اليابانى لإغلاق المدارس مؤقتا بسبب فيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وذكرت السفارة اليابانية في أولان باتور في وقت سابق إن الحكومة المنغولية ستحظر دخول المواطنين الأجانب الذين كانوا في اليابان أو كوريا الجنوبية أو إيطاليا خلال الـ14 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من غد الجمعة.

وأضافت السفارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس - أنه تم إبلاغ المواطنين اليابانيين في منغوليا بهذا الأمر.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

كما أعلنت منغوليا عزمها تعليق تصدير الفحم للصين حتى الثانى من مارس المقبل، على خلفية تفشى فيروس كورونا، وأوضحت لجنة الطوارىء الحكومية فى منغوليا - حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار عقب إعلان الصين عن تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس بالقرب من معابرها الحدودية مع منغوليا.

وكانت منغوليا قد أعلنت تعليق الدراسة حتى الثانى من مارس المقبل، كما حظرت التجمعات العامة، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا" علما بأنها لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة مؤكدة، كما قامت بإجلاء 32 من رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي الفيروس.

 


اليابان

رئيس الوزراء الياباني

كورونا

فيروس كورونا

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