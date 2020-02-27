دورة تدريبية لطلاب وخريجى كليات الآثار والإرشاد السياحى بمتحف رشيد

كتبت آمال رسلان

ينظم متحف رشيد الوطنى، الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع مركز حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "جولة فى علوم الآثار والمتاحف 2" فى الفترة من 29 فبراير حتى 10 مارس.



وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الدورة تأتى ضمن خطة القطاع للعمل على خلق كوادر شابة مدربة على أحدث ما توصلت إليه علوم الآثار والمتاحف والإرشاد السياحى؛ حيث إنها تستهدف طلاب وخريجى كليات الآثار والإرشاد السياحى المختلفة.



وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن البرنامج التدريبى للدورة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور نخبة من علماء الآثار وأساتذة الجامعات، وعدد من المحاضرات الميدانية للمتدربين فى مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بمدينة رشيد والإسكندرية والقاهرة ودمنهور، وذلك طبقًا لجدول زمنى.



ويقع متحف رشيد على الضفة الغربية عند مصب نهر النيل فى البحر المتوسط، وعلى بعد 65 كم شمال شرق الإسكندرية، ويقع بمحافظة البحيرة، برشيد صاحبة التاريخ الوطنى المجيد المتحف المفتوح للعمارة الإسلامية.



وتضم رشيد مجموعة متميزة من المنازل والمساجد التى ترجع للعصر العثمانى إبان القرنين 18، و19، وبها قلعة قايتباى الشهيرة التى عثر فيها على حجر رشيد، والتى تعتبر ثانى أكبر مدينة بها تجمع للآثار الإسلامية بعد القاهرة.



وتعرض مقتنيات المتحف فى واحد من أشهر وأكبر منازل رشيد وهو منزل عرب كلى، الذى كان محافظًا للمدينة، وقد شُيد فى القرن الـ18م، ويتكون المنزل من أربعة طوابق تبرز خصائص العمارة والفنون الإسلامية فى هذه الفترة.



ويضم المتحف مقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التى خاضها ضد المُستعمر الفرنسى والإنجليزى، ويتضمن وصورا للمعارك وللحياة الأسرية والصناعات الحرفية والشعبية ومخطوطات وأدوات للحياة اليومية، بالإضافة إلى نسخة من حجر رشيد الذى كشف عنه فى رشيد عام 1799 ومجموعة من الأسلحة من القرنين 18، و19، كما يُعرض بالمتحف بعض الآثار الإسلامية التى كُشف عنها مؤخرا فى رشيد كعملات إسلامية وأوان فخارية.