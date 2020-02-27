اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لرفع القمامة بشوارع وميادين المحلة.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 10:50 م
حملة مكبرة لرفع القمامة بشوارع وميادين المحلة.. صور حملة مكبرة لرفع القمامة
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالتنسيق مع المهندس محمد متولي رئيس حى وثان المحلة والمحاسب مصطفى الليثى رئيس حي أول المحلة وإنهاء شكوى القمامه بمنطقه السكه الوسطى و رفع القمامه من المنطقه بالاضافه الى رفع القمامه من شارع الترعه وميدان ابو حشيش و نعمان الاعصر وأبو شاهين ومنطقة ابو دراع وكذلك تم انهاء شكوى الاناره بشارع احمد جبر حيث تم صيانه كشافات الاناره به.

كما تم انهاء العديد من الشكاوي بشارع جمال عبد الناصر ومنها رفع القمامة و اصلاح خطوط الصرف به كما تم تغطيه بالوعات الصرف في شارع المهدي بمنطقه ابو راضي وتم عمل صيانه وتطهير آبار الصرف في شارع الجيش والجلاء والبحر الي جانب إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر 8 بوصه و 4 بوصه بمنطقه الشعبيه لانهاء المشاكل بالمنطقه كما تم تغيير ماسورة الصرف العرضية بنفق الكوبري السفلي لعدم تراكم المياه به.

 
على الجانب الآخر ، أجرى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى حركة تنقلات بين حركة تنقلات بين الموظفين بديوان مجلس المدينة والوحدات المحلية.
 
وجاء في حركة التنقلاتالغاء ندب منال عيد حموده من العمل بالوحده المحليه لقريه المعتمدية وعودتها الي عملها الاصلي بقسم شئون البيئه بمجلس المدينة 
كما تم تكليف امينه محمد عبد السلام الحناوي بالدرجه الاولى اقتصاد وتجاره وذلك للعمل بالوحده المحليه بالعامريه، كماتم ندب محمد محمود عبد المنعم عبد المقصود بالدرجه السادسه العماليه من العمل بمجلس المدينة للعمل بقريه نمرة البصل.
 
كما تم نقل احمد عراقي السيد عراقي بالدرجه الاولي الفنيه من الاداره الهندسية وذلك للعمل بمكتب الامن، ونقل محمد علي منير محمد بالدرجه الاولى الفنيه بمكتب الامن بمجلس المدينة للعمل بحي اول المحله الكبرى، ونقل محمود عبد العاطى احمد دراز بالدرجه الاولى الفنيه من العمل بقسم الانقاذ المركزى وذلك للعمل بمكتب الامن.
وكان اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قد اصدر عدداً من القرارات الخاصة بتكليف ونقل مجموعه من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة للعمل داخل الإدارات المختلفة بالديوان العام والوحدات القرويه بقرى المركز.
 
حيث تضمنت قرارات رئيس المدينة ، نقل محمد أحمد عبدالطيف- كبير أخصائين بدرجة مديرعام مدير الإدارة المالية بالوحدة للعمل بإدارة بناء وتنمية القرية وتكليف السعيد المحمدى موسى الصياد بالدرجة الأولى تنمية إدارية بالقيام بعمل مدير إدارة الرقابة والمتابعة ، كما تم تكليف أمانى محمد عبدالفتاح بالدرجة الثانية تنمية إدارية سكرتير الوحدة المحلية لقرية شبرابابل بتيسير أعمال رئيس الوحدة لحين تكليف رئيسا لها وشملت القرارات تكليف جمال صادق منصور العربى بالدرجة الأولى الفنية من التفتيش المالى والإدارى للعمل مديرا للشباك الواحد، على أن يضم معه عضو قانونى وعضو من مركز المعلومات وعضو من الإدارة الهندسية "محمد فهمى العربى" .
 
وتكليف مسعد على الدين شعيرة بالدرجة الأولى التخصصية مدير لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، وتكليف إيمان محمد حسن البقرى بالدرجة الثالثة الهندسية للعمل وكيلا لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .
 
كما تم تكليف محمد إبراهيم زكى عرفة بالدرجة الأولى الفنية بمكتب الأمن بالديوان العام للعمل بحى أول المحلة الكبرى، وتم نقل شوقى محمد السقا بالدرجة الأولى الفنية من الشباك الواحد إلى بناء وتنمية القرية.
 
حملة مكبرة لرفع القمامة (1)
حملة مكبرة لرفع القمامة
حملة مكبرة لرفع القمامة (2)
حملة مكبرة لرفع القمامة (2)

حملة مكبرة لرفع القمامة (4)
حملة مكبرة لرفع القمامة (4)

حملة مكبرة لرفع القمامة (8)
حملة مكبرة لرفع القمامة (8)

حملة مكبرة لرفع القمامة (9)
حملة مكبرة لرفع القمامة (9)

 


اخبارمصر

اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

محافظة الغربية

المحلة الكبرى

تلال القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة