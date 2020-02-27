حملة مكبرة لرفع القمامة بشوارع وميادين المحلة.. صور

شن مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالتنسيق مع المهندس محمد متولي رئيس حى وثان المحلة والمحاسب مصطفى الليثى رئيس حي أول المحلة وإنهاء شكوى القمامه بمنطقه السكه الوسطى و رفع القمامه من المنطقه بالاضافه الى رفع القمامه من شارع الترعه وميدان ابو حشيش و نعمان الاعصر وأبو شاهين ومنطقة ابو دراع وكذلك تم انهاء شكوى الاناره بشارع احمد جبر حيث تم صيانه كشافات الاناره به.

كما تم انهاء العديد من الشكاوي بشارع جمال عبد الناصر ومنها رفع القمامة و اصلاح خطوط الصرف به كما تم تغطيه بالوعات الصرف في شارع المهدي بمنطقه ابو راضي وتم عمل صيانه وتطهير آبار الصرف في شارع الجيش والجلاء والبحر الي جانب إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر 8 بوصه و 4 بوصه بمنطقه الشعبيه لانهاء المشاكل بالمنطقه كما تم تغيير ماسورة الصرف العرضية بنفق الكوبري السفلي لعدم تراكم المياه به.

على الجانب الآخر ، أجرى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى حركة تنقلات بين حركة تنقلات بين الموظفين بديوان مجلس المدينة والوحدات المحلية.

وجاء في حركة التنقلاتالغاء ندب منال عيد حموده من العمل بالوحده المحليه لقريه المعتمدية وعودتها الي عملها الاصلي بقسم شئون البيئه بمجلس المدينة

كما تم تكليف امينه محمد عبد السلام الحناوي بالدرجه الاولى اقتصاد وتجاره وذلك للعمل بالوحده المحليه بالعامريه، كماتم ندب محمد محمود عبد المنعم عبد المقصود بالدرجه السادسه العماليه من العمل بمجلس المدينة للعمل بقريه نمرة البصل.

كما تم نقل احمد عراقي السيد عراقي بالدرجه الاولي الفنيه من الاداره الهندسية وذلك للعمل بمكتب الامن، ونقل محمد علي منير محمد بالدرجه الاولى الفنيه بمكتب الامن بمجلس المدينة للعمل بحي اول المحله الكبرى، ونقل محمود عبد العاطى احمد دراز بالدرجه الاولى الفنيه من العمل بقسم الانقاذ المركزى وذلك للعمل بمكتب الامن.

وكان اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قد اصدر عدداً من القرارات الخاصة بتكليف ونقل مجموعه من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة للعمل داخل الإدارات المختلفة بالديوان العام والوحدات القرويه بقرى المركز.

حيث تضمنت قرارات رئيس المدينة ، نقل محمد أحمد عبدالطيف- كبير أخصائين بدرجة مديرعام مدير الإدارة المالية بالوحدة للعمل بإدارة بناء وتنمية القرية وتكليف السعيد المحمدى موسى الصياد بالدرجة الأولى تنمية إدارية بالقيام بعمل مدير إدارة الرقابة والمتابعة ، كما تم تكليف أمانى محمد عبدالفتاح بالدرجة الثانية تنمية إدارية سكرتير الوحدة المحلية لقرية شبرابابل بتيسير أعمال رئيس الوحدة لحين تكليف رئيسا لها وشملت القرارات تكليف جمال صادق منصور العربى بالدرجة الأولى الفنية من التفتيش المالى والإدارى للعمل مديرا للشباك الواحد، على أن يضم معه عضو قانونى وعضو من مركز المعلومات وعضو من الإدارة الهندسية "محمد فهمى العربى" .

وتكليف مسعد على الدين شعيرة بالدرجة الأولى التخصصية مدير لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، وتكليف إيمان محمد حسن البقرى بالدرجة الثالثة الهندسية للعمل وكيلا لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .

كما تم تكليف محمد إبراهيم زكى عرفة بالدرجة الأولى الفنية بمكتب الأمن بالديوان العام للعمل بحى أول المحلة الكبرى، وتم نقل شوقى محمد السقا بالدرجة الأولى الفنية من الشباك الواحد إلى بناء وتنمية القرية.