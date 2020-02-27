اليوم السابع
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حبس المتهمة بخطف زوجها بمساعدة عشيقها والتسبب فى موته لقفزه من الطابق 11

الخميس، 27 فبراير 2020 06:08 م
حبس المتهمة بخطف زوجها بمساعدة عشيقها والتسبب فى موته لقفزه من الطابق 11 جثه،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطها، لاتهامهما بخطف زوجها بمساعدة عشيقها، لإجباره على التنازل عن ممتلكاته، ما دفعه لمحاولة الهرب، ولكنه سقط من الطابق الـ11 جثة هامدة. 

 

وكان مسن لقى مصرعه إثر قفزه من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربا من زوجته وعشيقها بعدما خطفاه فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل عن ممتلكاته لها، والتوقيع على إيصالات أمانة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بسقوط رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما من شقة بالطابق الـ 11 جثة هامدة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه توفى نتيجة اصابته بكسر فى الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بانه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.

 

وكشفت التحريات أن المتهمة تمكنت من الهرب، عقب قيام زوجها بالقفز من شقة عشيقها بالطابق الـ11 في منطقة مدينة نصر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمة، وأمرت نيابة أول مدينة نصر بسرعة ضبط واحضار المتهمة وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى.

 

وكان ضباط مباحث قسم أول مدينة نصر، تلقوا بلاغا من النجده بعثور الأهالى على جثه مسن سقط من شقه بالدور الـ 11 ببرج فى دائرة القسم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الشقة فى الطابق الـ11 وهي مستأجره باسم شخص يدعي"  أحمد أ"، وبتكثيف التحريات وأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم ، الذى اعترف بواقعة اختطافه لمسن يدعى "م" 80 عاما زوج عشيقته " ن " فى العقد الثانى من عمرها التى هربت فور سقوط زوجها.

 

 

 


مدينة نصر

مصرع مسن في مدينة نصر

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