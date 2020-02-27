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بر الصين الرئيسى يسجل 433 إصابة و29 وفاة بفيروس كورونا أمس

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 ص
بر الصين الرئيسى يسجل 433 إصابة و29 وفاة بفيروس كورونا أمس تفشى فيروس كورونا
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين ، اليوم الخميس ، إن بر الصين الرئيسي سجل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، أمس الأربعاء ، ارتفاعا من 406 حالات سجلها في اليوم السابق.وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة على البر الرئيسي يصل بذلك إلى 78497 مصابا.

وبلغ عدد حالات الوفاة الجديدة بسبب الفيروس 29 ، وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 28 يناير ويأتي بعد تسجيل 52 حالة وفاة في اليوم السابق. وأودى التفشي حتى الآن بحياة 2744 شخصا في المجمل.

وتوفي 26 شخصا في إقليم هوبي، وهو بؤرة الفيروس ويقع في وسط الصين، أمس الأربعاء وتوفي الثلاثة الآخرون في بكين وإقليمي هيلونججيانج وخنان.

وأعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس. وجرى رصد حالات إصابة في البرازيل وباكستان والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر أمس الأربعاء للمرة الأولى.

 


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فيروس كورونا

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إقليم هوبى

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